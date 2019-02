VSV holt schwedischen Stürmer Johan Eriksson

Der Villacher SV hat sich für die restliche Saison der Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) mit dem 25-jährigen schwedischen Stürmer Johan Eriksson verstärkt. Dies wurde am Samstag bekannt gegeben. Der zuletzt in der zweithöchsten Liga seiner Heimat bei Modo Hockey engagierte Eriksson soll den VSV in der Zwischenrunde unterstützen.