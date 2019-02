US-Hersteller ruft tödliches Hundefutter zurück

„Untröstlich über Vorfälle“

In den USA sind an den Folgen durch den Verzehr des Futters schon mehrere Hunde gestorben. Auf der Facebookseite der Tierfutter-Firma berichten Hundebesitzer von Todesfällen und erkrankten Tieren. Die Firma hat vor wenigen Stunden ein Video-Statement auf ihrer Facebookseite veröffentlicht. „Hill‘s“ gibt an, untröstlich über die Vorfälle zu sein und möchte das verloren gegangene Vertrauen wiederherstellen.