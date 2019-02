Der neue Präsident siegt bei seiner ersten Wahl

Freude mit dem Wahlergebnis hat auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), die schwarze ÖAAB-FCG erzielte 14,28 Prozent: „Ein Plus von ca. dreieinhalb Prozent, was auch ein Zugewinn von 3 Mandaten in der Arbeiterkammer bedeutet, und die Rückeroberung des zweiten Platzes sind eine tolle Leistung und ein deutliches Zeichen, dass das gesamte Team einen tollen Wahlkampf führte und auf die richtigen Themen gesetzt hat. Ich bin mir sicher, dass mit Hans Grünwald und unseren Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Bezirken von der Liste ÖAAB&FCG nun ein kompetentes und schlagkräftiges Team im Einsatz für die ArbeitnehmerInnen-Interessen bereitsteht, welches in Zukunft noch viel Positives bewirken wird“, so Haslauer weiter.