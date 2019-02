Ferienbeginn: Urlauber reisen in Salzburg an

Raus aus der Schule und rein in die Ferien - knapp 65.000 Schüler in Salzburg bekamen am Freitag ihr Semesterzeugnis. Für alle, die in nächster Zeit verreisen wollen, heißt es aufgepasst! Das kommende Wochenende soll das reisestärkste im Februar werden. Grund dafür: Der Urlauber-Schichtwechsel in den Ski-Gebieten.