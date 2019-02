„Apex Legends“: 10 Mio. Spieler in nur drei Tagen!

Kein zweites „Fortnite“, aber erfolgreicher Start

Der große Rivale „Fortnite“ mit seinen geschätzt mehr als 200 Millionen Spielern ist damit zwar noch in weiter Ferne, trotzdem kann der Start von „Apex Legends“ als Erfolg für EA und Respawn Entertainment gewertet werden. Geld verdienen „Apex Legends“ und „Fortnite“ auf die gleiche Weise: Sie bieten kostenpflichtige Zusatzinhalte wie Skins für das an sich kostenlose Basisspiel an.