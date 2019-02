Zeitung wehrt sich gegen FIS-Präsident Kasper

„Wir müssen schon den Tatsachen ins Auge schauen und wir müssen schauen, was ich wirklich gesagt habe - nicht, was nachher rausgekommen ist“, hatte Kasper der ARD gesagt. Dass man aus dem geschäftlichen Blickwinkel mit sportlichen Großereignissen lieber in Diktaturen gehen und sich nicht mit Umweltschützern herumstreiten soll, habe er so „selbstverständlich nicht“ gesagt. Diese Interview-Passage im „Tages-Anzeiger“ hatte in der vergangenen Tagen für große Empörung gesorgt.