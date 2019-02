Ferienzug Innsbruck: Achtung, jetzt ist Abfahrt!

Am Mittwoch geht’s in den WM-Ort Seefeld. Eine Pferdeschlittenfahrt nach Wildmoos lockt. Donnerstags wird’s gesund. Ernährungsexpertin Claudia Grothues lädt zu den „Küchenhits“. Dabei backen die kleinen Teilnehmer Muffins. Am Freitag dürfen sich Tierfreunde am Ponyhof freuen. Und zum Finale am Samstag geht’s in den Mehrzwecksaal im Innsbrucker Stadtteil Olympisches Dorf – zum Kinderfasching.