Nordische Ski-WM setzt auf Öffis: 60 Zusatzzüge!

„Vielleicht springt sogar für uns eine Medaille heraus“, scherzt ÖBB-Regionalmanager Rene Zumtobel. Und in der Tat: Das Mobilitätskonzept kann sich sehen lassen. Allein die ÖBB setzen rund um die knapp zwei Wochen dauernde WM unter anderem 60 zusätzliche Züge ein, passen den Fahrplan täglich an die Bewerbe an und sorgen dafür, dass die Fans auch nach den Abendevents noch nach Hause kommen.