Historische Vorstellung unserer Biathlon-Damen

Österreichs Damen-Staffel lieferte in Canmore eine historische Vorstellung ab. Christina Rieder, Julia Schwaiger, Simone Kupfner und Lisa Hauser landeten auf Rang sechs und holten damit das beste Staffel-Ergebnis in der Geschichte der rot-weiß-roten Biathlon-Damen. Der Sieg ging an Deutschland, das sich in 1:10:16,3 Std. vor Norwegen (+30,2 Sek.) und Frankreich (41,6) durchsetzte.