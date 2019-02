Kriechbaum: Kein Verständnis für Vonn und Co.

Mit einer Kombi-Abfahrt zu Trainingszwecken bei der Ski-WM in Aare hat Lindsey Vonn am Freitag ihre Abschiedsshow fortgesetzt. Den Slalom ließ die US-Amerikanerin wie viele andere Läuferinnen aus. ÖSV-Cheftrainer Jürgen Kriechbaum ist kein Freund einer „halben“ Teilnahme an der Kombination. Hier lesen Sie alles zur Damen-Kombi in Aare!