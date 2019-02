Österreichs Staffel in Canmore 5.++ Norwegen siegt

Für Felix Leitner, Simon Eder, Dominik Landertinger und Julian Eberhard war es nach den Plätzen 4, 3 und 4 bei der WM-Generalprobe die bisher schlechteste Staffelleistung in dieser Saison. Lange Zeit schien das Podest aber in Reichweite. Nach Startläufer Leitner, der als Achter übergab, kämpften sich Simon Eder und Dominik Landertinger an die Top drei heran. Schlussläufer Eberhard ging als Vierter in die Loipe und lag vor seinem ersten Schießen gut 20 Sekunden hinter den drittplatzierten Russen. Eberhard erwischte am Schießstand (drei Strafrunden) aber einen rabenschwarzen Tag, rettete mit einer starken Schlussrunde zumindest noch Rang fünf.