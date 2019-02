Polizei sucht Hinweise zur Identität eines Toten

Tätowierung und Piercings

Auffallend war eine Tätowierung am linken Oberarm mit einem Tribalmuster, sowie diverse Piercings an den Augenbrauen und am Ohr.

Die bisherigen Ermittlungen der Kripo Passau zur Identifizierung des Mannes verliefen erfolglos. Weder auf österreichischer noch auf deutscher Seite wurde bisher eine Person vermisst, auf die diese Beschreibungen passen würden.

Hinweise zu dem Toten nimmt die Kripo Passau unter der Telefonnummer +49 851 95110 entgegen.