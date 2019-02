„Grenze der Belastbarkeit ist überschritten“

Massive Schneefälle haben am vergangenen Samstag für ein Verkehrschaos am Brenner gesorgt. Die Südtiroler Brennerautobahn A22 musste wegen Lawinengefahr und hängen gebliebener Lkw komplett gesperrt werden. Weil auch die Brennerstaatsstraße (SS12) und die Brennerstraße (B182) wegen Lawinengefahr nicht passierbar waren, ging am Brenner gar nichts mehr. Das unglaubliche Chaos löste eine Welle an Reaktionen und gegenseitigen Schuldzuweisungen aus. Am Freitag trafen sich nun Regierungsmitglieder aus Innsbruck, Bozen und Trient, Vertreter der österreichischen und der italienischen Polizei sowie der beiden Autobahnbetreiber A22 und Asfinag im Landhaus in Bozen. Gemeinsam ging man an die Aufarbeitung des Megastaus.