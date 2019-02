Kraft Dritter in Lahti-Quali ++ Kobayashi voran

Stefan Kraft hat sich in der Qualifikation für den Skisprung-Weltcup-Bewerb in Lahti am Sonntag in guter Form präsentiert! Der Gesamtweltcup-Dritte belegte am Freitag nach einem 124-Meter-Sprung Rang drei (126,4 Punkte). Besser als der 25-jährige Salzburger waren nur der japanische Saison-Dominator Ryoyu Kobayashi (130,3 Punkte/127,0 Meter) und der Norweger Halvor Egner Granerud (127,3/125,5).