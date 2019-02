Termin nun fix: Trump empfängt Kurz am 20. Februar

„Ich freue mich, am 20. Februar POTUS (President of the United States, Anm.) Donald Trump im Weißen Haus zu einem Arbeitsgespräch zu treffen. Die USA sind eine Supermacht und unser zweitwichtigster Handelspartner“, schrieb der Kanzler auf Twitter. „Wir haben daher stets ein großes Interesse an möglichst guten und engen Beziehungen zu den USA. Ebenso unterstützen wir die Bemühungen der EU, einen möglichen Handelskrieg zwischen den USA und Europa zu vermeiden“, betonte Kurz. Auch die US-Botschaft gab dazu via Twitter bekannt, dass man sich „sehr auf die Vertiefung einer starken Freundschaft freue“.