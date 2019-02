Unfall mit Fahrerflucht auf der Piste im Kühtai

Ferienzeit, strahlend blauer Himmel und beste Pisten: In Tirol zieht es die Wintersportler aktuell auf die Berge. Das führt in Folge aber leider auch zu zahlreichen Unfällen auf den Skipisten - immer wieder kommt es dabei auch zu Fahrerflucht, wie etwa am Freitag im Kühtai, wo ein 14-jähriges Mädchen verletzt wurde.