„Crash“ auf der Piste: Katschberg und Nassfeld

Ein 36-jähriger Niederösterreicher verlor auf der Zweikofelabfahrt am Nassfeld bei einem Rechtsschwung die Kontrolle über seine Skier. Er rutschte rund 30 Meter in einer Skigruppe und verletzte eine 44-jährige Niederösterreicherin. Sie wurde mit dem Hubschrauber Airmed in das LKH Villach geflogen.