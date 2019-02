Pipeline-Streit zwischen Berlin und Paris beendet

Zweifel an neuem deutsch-französischen Freundschaftsvertrag

Nach der Unterzeichnung des neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrags im Jänner in Aachen hatte der Streit um Nord Stream 2 Zweifel an der Absicht noch engerer Kooperation zwischen Berlin und Paris geweckt. Dies wies Merkel zurück. Es werde noch „viele Zusammentreffen geben, an denen Sie sich davon überzeugen können, dass der Geist des Aachener Vertrages lebt“, sagte sie.