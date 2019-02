SIEG! Österreich ringt Frankreich mit 3.2 nieder!

Raffl, der mit einem Mann weniger einmal nur die Latte getroffen hatte, erhöhte drei Sekunden vor der zweiten Pause nach einem Unterzahl-Konter auf 3:1. Damit erzielten alle bisherigen fünf Turniertreffer der Österreicher Spieler von RB Salzburg. Im Schlussdrittel kämpften die Franzosen gegen die Niederlage an und schafften nach einem unnötigen Scheibenverlust von Raffl durch Jordann Perret (49.) den Anschlusstreffer. Herzog hielt aber den Sieg fest, Raffl traf noch einmal die Stange (59.). Die Österreicher, die am Vortag Dänemark mit 2:4 unterlegen waren, treffen zum Abschluss am Samstag (16.30 Uhr) auf Norwegen.