69-Jährige wurde Opfer eines Internetbetrugs

Bereits im vergangenen Jahr lernete die 69-jährige den vermeintlichen Geschäftsmann aus London über eine Socialmedia Plattform kennen. Über Wochen erschlich sich der Betrüger das Vertrauen der gutgläubigen Frau, kontaktierte sie mehrfach über den so genannten Messenger und klagte ihr dort sein Leid. Als Geschäftsmann sei er demnach in die Türkei gereist. Der Zoll habe dort aber seine Ware zurückgehalten. Ware, die aber dringend benötigte, wie er der 69-Jährigen deutlich machte. So erzählte er der Einheimischen aus dem Bezirk Schwaz, dass er seine Ware gegen eine Zahlung eines vierstelligen Eurobetrags zurückerhalten würde - allerdings habe er keinen Zugriff auf seine Konten.