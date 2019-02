ÖFB-Teamspielerin Billa verlängert in Hoffenheim

Die 20-jährige Defensivspielerin wechselte im vergangenen Sommer vom SKN St. Pölten zur TSG, lief in der Hinrunde für die U20 in der 2. Bundesliga auf und schaffte nun den Sprung ins erste Team. „Laura hat sich nach ihrem Wechsel schnell eingefunden und überzeugende Leistungen abgerufen. Wir freuen uns, dass sie sich in Zukunft in der Bundesliga beweisen kann“, meinte Ralf Zwanziger, der Leiter des Frauen- und Mädchenfußballförderzentrums.