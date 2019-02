SPÖ stöbert in den Zeit-Rucksäcken der Spitäler

Die Ausmaße der Pro-Kopf-Zeitguthabenin Oberösterreichsruft jetzt die Politik auf den Plan.Gesundheitssprecher Peter Binder nennt das Gewicht der„Stunden-Rucksäcke“ „erschreckend“und will nun mittels einer akribischen Landtagsanfrage (Hauptfragen und zahlreiche Unterfragen) alle Details wissen. Nämlich über die Urlaubs- und Zeitguthaben in den Gespag-Spitälern Freistadt, Kirchdorf, Rohrbach, Schärding, Steyr und Salzkammergutklinikum, im Kepler Universitätsklinikum in Linz und in den Ordensspitälern im Bundesland.