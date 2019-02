GOLD! Herzog triumphiert bei Eisschnelllauf-WM

Das Ziel sei jetzt erreicht, auch wenn am Samstag (13.15 Uhr) noch die Entscheidung über 1.000 m folge. Es bleibe da abzuwarten, wie es gelingen werde, noch einmal in die Medaillen-Ränge zu laufen. Thomas Herzog: „Bis jetzt tun wir uns schwer, nach einem solchen ‘Once-In-A-Lifetime‘-Erfolg noch einmal abzuliefern. Wir werden versuchen, dass wir den Tag bei null beginnen. Aber Ziel war eine Medaille, jetzt ist es der Weltmeister-Titel.“ Es ist die insgesamt zehnte WM-Medaille im österreichischen Eisschnelllauf bzw. die erste seit knapp 19 Jahren, als Emese Hunyady am 5. März 2000 in Nagano Einzelstrecken-Bronze über 1.500 m geholt hatte. Die „Eisgräfin“ hatte auch die davor einzigen WM-Titel in Rot-Weiß-Rot geliefert, nämlich einen am 6. Februar 1994 in Butte/USA im Mehrkampf sowie am 14. März 1999 in Heerenveen über 1.500 m.