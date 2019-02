Avantgarde als Abendunterhaltung

Falsch erinnerte Lieder

Er selbst versteht seine formal komplex gebauten Werke als „Partituren fürs Vorlesen“. So auch die acht Langgedichte in seinem neuen Band „okzident express“, der soeben bei Droschl erschienen ist. Darin erinnert er sich an Lieder und Texte, die einst gesellschaftliche oder auch ganz persönliche Träger von Hoffnungen und Utopien waren - von Homer bis Marlene Dietrich, von Karl Marx bis Beyoncé - und singt sie in seinen Worten nach: „Diese Texte verändern sich, indem ich sie in mir herumtrage und sie auf mein Leben anwende.“ Vergangenheit und Gegenwart setzt er so in einen poetischen Diskurs, der investigative Züge hat: „Ich versuche die unangenehme Gestalt der Welt, in der wir uns befinden, auf eine Art und Weise zu erfassen, wie es der Journalismus nicht kann.“