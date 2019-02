Land soll sich teures Seegrundstück sichern

Hotel am Langbathsee ist nicht gewünscht

Doch der will es, wie berichtet, verkaufen. „Unter Dach und Fach ist noch nichts, aber es gibt ein Angebot, dass das Land das Areal kaufen könnte“, sagt Ebensees Bürgermeister Markus Siller. Zwar wäre die Gemeinde selbst an dem „Filetstück“ interessiert, um es vor Hotelinvestoren und damit für die Öffentlichkeit zu bewahren, doch die finanziellen Möglichkeiten lassen einen Kauf nicht zu: „Das Grundstück kostet rund eine Million Euro und die haben wir einfach nicht“, so Siller. Der Ortschef hofft, dass der Verkauf ans Land möglichst bald über die Bühne geht und kein Hotel geplant wird.