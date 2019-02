Studenten-Revolte bricht los

Die Nachricht hatte in der Fachhochschule in Wieselburg eingeschlagen wie die sprichwörtliche Bombe: Die Campus-Leiterin Astin Malschinger und deren Stellvertreterin Andrea Grimm verlassen mit Ende des Monats die Akademikerschmiede im Mostviertel. „Das stinkt gewaltig!“, diagnostizierten die Studenten daraufhin in einem Rundschreiben.