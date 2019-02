Spaß im WM-Schnee: Seefelder Plateau in Tirol

Fast kitschig mutet das kleine Seekircherl am Ortsrand von Seefeld an. Das Wahrzeichen der 30 Kilometer nordwestlich von Innsbruck gelegenen Gemeinde stand einst mitten in einem künstlich angelegten See. Heute ist es umgeben von Langläufern, Wanderern, Schlittschuhläufern und anderen Wintersportlern. Auf dem Seefelder Plateau – 1200 Meter über dem Meer – führen fast alle Wege hier vorbei.