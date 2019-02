Fed-Cup-Damen kämpfen am Samstag um Aufstieg

Österreichs Tennis-Damen kämpfen am Samstag um den sofortigen Wiederaufstieg in die Euro-Afrika-Zone I des Fed Cup! Nach dem 2:1-Sieg über Tunesien vom Mittwoch gewann die ÖTV-Equipe am Freitag in Esch sur Alzette gegen Bosnien-Herzegowina mit 3:0 und fixierte damit den Gruppensieg in Pool A.