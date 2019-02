143 Millionen Euro! Liverpool macht Rekordgewinn

156 Millionen Euro

Die vergangene Saison sei geprägt von Reinvestitionen gewesen. Der FC Liverpool habe 137 Millionen Pfund (156 Mio. Euro) durch Spielerverkäufe eingenommen, was insbesondere am Verkauf des Brasilianers Philippe Coutinho an den FC Barcelona lag. Das Geld sei direkt wieder in den Kader investiert worden. Mit Ausgaben von über 190 Millionen Pfund (ca. 217 Millionen Euro) für neue Spieler hätten die „Reds“ ihre größte Reinvestition der Club-Geschichte in den Kader getätigt.