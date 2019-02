Di Maio traf „Gelbwesten“: Rom und Paris im Clinch

Salvini will Auslieferung von Linksextremisten

Wenig später kündigte Innenminister Matteo Salvini ein Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Christophe Castaner in Rom an. Die „Gelbwesten“ dürften aber bei dem Gespräch wohl keine prominente Rolle einnehmen. Bei dem Treffen kommende Woche wolle er von Frankreich unter anderem die Auslieferung von 15 ehemaligen Linksextremisten nach Italien fordern, teilte der Vizepremier und Chef der rechten Lega laut Medienberichten am Freitag mit. 33 frühere italienische Terroristen sollen im Ausland auf der Flucht sein, unter ihnen 15 Ex-Mitglieder der linksextremistischen Terrororganisation „Rote Brigaden“ (Brigate Rosse), die für unzählige Morde und Anschläge in den 1970er- und 1980er-Jahren verantwortlich gemacht wird. Die meisten von ihnen werden in Frankreich vermutet.