Öffi-Knoten in Gösting auf dem Abstellgleis

Man soll nicht alles schlechtreden. Dieser Tage startet der Bau der Straßenbahnlinie nach Reininghaus. In den nächsten Jahren werden 120 Millionen Euro in den Ausbau des Straßenbahnnetzes investiert. Auch die zweite Trasse in der Innenstadt wird endlich gebaut, nicht aber die Südwest- und die Nordwestlinie.