Urlauber sichtet bei Spaziergang Braunbär

Der Urlauber war am Mittwoch kurz vor dem Mittagessen mit seinem Collie-Schäfer-Mischling oberhalb des Maibachl spazieren. „Plötzlich ist der Hund stehen geblieben, hat die Nackenhaare aufgestellt und wild zu bellen begonnen“, schildert der Mann. „Ich habe zunächst noch gedacht, dass es sich um ein Reh handeln könnte. Doch dann ist in etwa 25 Metern Entfernung ein schwarzer Punkt aufgetaucht“, so der Spaziergänger weiter. Schnell wird dem Urlauber klar, dass es sich hier nicht um ein Wildschwein, sondern wohl um einen jungen Bären handelt. „Ich bin sofort in Richtung des Maibachl weggelaufen“, erzählt der Mann.