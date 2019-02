US-Hilfsgüter erreichen venezolanische Grenze

So steht es auch in einem Brief „an das amerikanische Volk“, den Maduro an das Weiße Haus schicken will. „In diesen Tagen entscheidet sich die Zukunft unserer Länder zwischen Krieg und Frieden“, heißt es in dem Schreiben, für das der Linksnationalist nach eigenen Angaben Millionen Unterschriften seiner Landsleute gesammelt hat.