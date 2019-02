Polen-Star spielt jetzt für 116 Euro im Monat

Hintergrund der noblen Geste: Blaszczykowski ist seinem Ex-Klub Wisla eng verbunden. Doch Krakau ist chronisch pleite. Dem 13-fachen polnische Meister droht nun sogar der Lizenzentzug und der Zwangsabstieg in die vierte Liga, weil man nicht mehr in der Lage war, seine Spieler zu bezahlen. Da will „Kuba“ helfen! In der Winterpause hat der 105-fache polnische Nationalspieler beim VfL Wolfsburg um seine Vertragsauflösung gebeten, um in Krakau einen Billig-Vertrag zu unterschreiben. Aber nicht nur das!