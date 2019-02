Lauda zur vorsorglichen Behandlung in Privatklinik

Vorneweg - die neuerliche Betreuung erfolgte nicht wegen eines lebensbedrohlichen medizinischen Notfalls. „Wäre dem so, müsste Herr Lauda sofort im AKH bei seinen Lungenspezialisten und auf der Intensivstation behandelt werden“, so ein Insider. Doch auch so hätte es das behandelnde Medizinerteam nicht weit ans Bett des Promi-Patienten. Denn die Privatklinik in der Pelikanstraße liegt nur wenige Gehminuten vom Allgemeinen Krankenhaus entfernt.