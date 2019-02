Schüler demonstrieren in Salzburg für das Klima

Gerade bei Gleichaltrigen sei das entsprechende Bewusstsein nur wenig verbreitet, darum wollen die beiden Schwestern Klimaschutz auch stärker in den Köpfen anderer Schüler verankern. „Das Thema wird uns und die nächste Generation stark treffen. Darum müssen alle aktiv werden.“ Anika und Luisa wollen darum die „Fridays for Future“-Demos regelmäßig veranstalten und hoffen, dass der Funke auf viele Schüler und Schülerinnen in Salzburg überspringt. Am besten könnte man für die Freitagsproteste etwa die Zeit in der Mittagspause nutzen - das würde Konflikte mit den Schulleitungen wegen Schulschwänzens verringern.