Mbappe, Aguero und Schwester: Abschied von Sala

„Deine Seele leuchtet in meiner weiter“

Am rührendsten jedoch schrieb die Schwester von Emiliano Sala, Romina. Sie war es auch, die für die Fortsetzung der Suche kämpfte, als die Polizei schon aufgeben wollte. Sie wandte sich so an ihren Bruder: Deine Seele leuchtet in meiner weiter und wird meine Zeit auf dieser Erde erhellen. Ich liebe Dich, Tito!"