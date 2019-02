Maut-Revanche: Deutsche an Unis benachteiligen?

Hofer: „Wenn Urteil hält, bin ich der glücklichste Minister“

Nun geht er einen Schritt weiter: Eigentlich freue er sich ja über die Entscheidung des EuGH-Generalanwalts, richtet er über Medien aus. Schließlich, so Hofer, hätte jeder EU-Staat dann einen „ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten“, EU-Ausländer schlechterzustellen. „Wenn das Urteil hält, wäre ich der glücklichste Minister“, so Hofer. So kann sich der FPÖ-Politiker etwa Besserstellungen bei der Vignette für Österreicher vorstellen.