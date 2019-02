Abfahrtstraining der Herren ab dem Super-G-Start

Das für Dienstag geplant gewesene erste Abfahrtstraining der Herren war abgesagt worden, weil viele Athleten und ihr Gepäck wegen des Schnee-Chaos an mehreren europäischen Flughafen erst verspätet nach Aare gekommen waren. Am Mittwoch fand der Super-G statt, am Donnerstag wurde ab dem Super-G-Start für die Abfahrt trainiert.