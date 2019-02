105.000 Euro für Spieler aus Kärnten im Toto

Im zehnten Anlauf ist es einem Spielteilnehmer gelungen, für den ersten Toto-Dreizehner des Jahres 2019 zu sorgen. Ein in Oberkärnten aufgegebener Normalschein mit 13 Tipps knackte in Runde 6A den Neunfach-Jackpot im Wert von über 103.000 Euro sowie zusätzlich auch noch zwei Zwölfer, vier Elfer, vier Zehner und 13 x den 5er-Bonus. Der Sologewinner erzielte damit über 105.000 Euro. Die Torwette im 1. Rang wurde nicht erraten, es liegen fast 10.000 Euro im Topf. Jene im 2. Rang wurde von einem Spielteilnehmer geknackt. Annahmeschluss für die Runde 6B ist am kommenden Samstag um 15.20 Uhr.