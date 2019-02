Mehrere Schwerverletzte bei Unfällen auf Pisten

„Gegen 11.45 Uhr stieß ein 60-jähriger litauischer Urlaubsgast auf der Schnittlauchkofel Abfahrt im am Nassfeld mit einem 73-jährigen Klagenfurter zusammen. Beide Skifahrer wurden dabei schwer verletzt“, so ein Polizist: „Der 73-Jährige wurde nach Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Airmed 1 in das LKH Villach eingeliefert. Der 60-Jährige wurde ebenfalls in das LKH Villach eingeliefert.“