Pensionistin getötet: Bekannte unter Mordverdacht

Nach dem gewaltsamen Tod einer 64-jährigen Pensionistin, die Ende Jänner tot in ihrer Wohnung im niederösterreichischen Ebergassing gefunden wurde, gibt es nun eine Festnahme: Eine Bekannte der Frau im Alter von 43 Jahren gilt als dringend tatverdächtig, die Frau erschlagen zu haben. Sie wurde festgenommen, zeigt sich bislang aber nicht geständig. Damit dürfte auch das mittlerweile siebente tödliche Gewaltverbrechen an einer Frau in diesem Jahr geklärt sein.