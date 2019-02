„Großteil der Migranten hat kein Interesse“

„Der Großteil der Zugewanderten hat an unseren Angeboten kein Interesse“, so Brandl. Er zeichnet in dem Interview mit der „Welt“ ein düsteres Bild: „Eigentlich müsste man alles daransetzen, um die Menschen sofort in Ausbildung und Arbeit zu bringen. Das wäre die beste Schule, um unser Gesellschaftssystem und unsere Sprache kennenzulernen. Nach jetzigem Stand wird ein Großteil der Zugewanderten aber auf Dauer in den sozialen Netzen bleiben.“