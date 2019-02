Forderte Saudi-Kronprinz „Kugel“ für Khashoggi?

CIA: Kronprinz schickte Nachrichten an Khashoggi-Killer

Rund 13 Monate nach diesem Gespräch wurde Khashoggi im Konsulat des Königreichs in Istanbul von einem extra angereisten 15-köpfigen Kommando ermordet. Wie aus Dokumenten des US-Geheimdienstes CIA weiters hervorgeht, soll der Kronprinz in den Stunden vor dem Foltermord am Journalisten mindestens elf Nachrichten an den mutmaßlichen Drahtzieher der Tat verschickt haben. Die saudi-arabische Führung bestreitet, die Ermordung des Journalisten angeordnet zu haben, und macht eigenmächtig handelnde Agenten verantwortlich.