Gregor Schlierenzauer und der Stein der Weisen

Jetzt oder nie: Gregor Schlierenzauer hat in seiner Karriere mit Tournee-Sieg, Weltcupkugel und WM-Titel fast alle Einzel-Trophäen im Skispringen gewonnen. Nun steht der 29-jährige Tiroler aber vor der wohl größten Herausforderung seiner Karriere. Der völlig außer Form geratene Seriensieger muss sich am Wochenende beim Weltcup im finnischen Lahti für die Heim-WM in Seefeld qualifizieren.