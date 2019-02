„Kampfbereit“: Warnstreiks in der Sozialwirtschaft

„Die Streikfreigabe liegt bereits vor“

„Kommende Woche werden wir in Teilbereichen Arbeitsniederlegungen durchführen. Die Streikfreigabe liegt bereits vor, die Kolleginnen und Kollegen sind kampfbereit“, so Guglberger weiter. Konkret finden die Maßnahmen von 12. bis 14. Februar in den Betrieben statt. Als Termin für eine weitere Kollektivvertragsverhandlung wurde der 18. Februar festgelegt.