Urlauberinnen saßen über Hallstatt im Schnee fest

Alarm geschlagen

Die Chinesinnen begannen zu Fuß mit dem Abstieg, aber kurz vor 18 Uhr waren sie mit ihrer Kraft und Orientierung am Ende, schlugen am Euro-Notruf 112 Alarm. Sechs Bergretter und ein Polizist aus Hallstatt machten sich auf die Suche und konnten nach einer halben Stunde das Duo in völliger Dunkelheit auf einem Wanderweg in 670 Metern Seehöhe finden.