Suljovic startet mit Remis in die Premier League

Österreichs Nummer 1 Mensur Suljovic startet in Newcastle mit einem Unentschieden in die Premier League Darts. Gegen den Lokalmatador Chris Dobey kam er nach einem 1:5 Rückstand noch zu einem 6:6. Weltmeister Michael Van Gerwen setzte sich gegen Michael Smith durch. Legende Raymond van Barneveld startete mit einer Niederlage gegen James Wade in sein letztes Jahr als Darts-Profi und Gerwin Price besiegte Daryl Gurney.