Fragezeichen hinter Ager-Start in der Kombination

Hinter der Teilnahme von Christina Ager an der Damen-Kombination bei der Alpin-WM 2019 in Aare steht offenbar doch ein größeres Fragezeichen! Der Tirolerin, die an einem Infekt laboriert, gehe es noch nicht wirklich besser, hieß es am Donnerstagabend vonseiten des Österreichischen Skiverbands.