Rose-Schüler kam über Norwegen zum Profi-Fußball

Wiedersehen mit Marco Rose

Besonderes Zuckerl: Das erste Pflichtspiel für Neustadt steigt am 17. Februar im Cup just gegen Salzburg. „Da wollen wir kein Kanonenfutter sein“, verspricht Strauß. Eine Gegenüberstellung mit Stefan Lainer könnte jedenfalls nicht schaden. „Ich habe mir viel von ihm abgeschaut. Laufwege, Ballverteilung in der Offensive etc.“. Was auch nicht schaden kann: „In Norwegen bin ich öfters weiter vorne zum Einsatz gekommen.“ Auch dort sollte Lainer in Sachen Assistquote als gutes Vorbild dienen können. Mit seinem Ex-Coach in Salzburg, Marco Rose, steht Strauß übrigens noch in Kontakt: „Wir schreiben uns öfters nach Spielen. Es ist schön, dass sich der Kontakt hält. Er vergisst die Leute auch nach so großen Erfolgen nicht“, strahlt Simon.